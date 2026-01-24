Ripple-CEO Garlinghouse: 2026 könnte neue Allzeithochs für Krypto bringen

Ripple-CEO Brad Garlinghouse äußerte sich auf dem World Economic Forum in Davos sehr optimistisch zur Entwicklung des Kryptomarkts. Trotz aktueller Volatilität und Rücksetzern bei Bitcoin und Altcoins sieht er die Grundlagen für ein starkes Jahr 2026 gelegt. Regulatorische Fortschritte in den USA und wachsendes institutionelles Interesse stuft er als entscheidende Treiber ein. Seine Aussagen lenken die Aufmerksamkeit erneut stark auf XRP und den breiteren Markt.

Regulatorische Klarheit als zentraler Treiber

Garlinghouse erwartet, dass der Kryptomarkt 2026 neue Allzeithochs erreichen könnte. Ein wesentlicher Grund dafür ist die sich verbessernde regulatorische Lage, insbesondere in den USA. Nach Jahren der Unsicherheit zeichnen sich klarere Regeln ab, die Vertrauen schaffen und institutionelles Kapital in den Markt lenken könnten.

Zusätzlich beobachtet er ein steigendes Interesse großer Finanzakteure an digitalen Vermögenswerten. Institutionelle Investoren integrieren Kryptowährungen zunehmend strategisch in ihre Portfolios. Dieser Trend ist seiner Ansicht nach in den aktuellen Kursen noch nicht vollständig abgebildet und könnte die Nachfrage nach etablierten Assets wie Bitcoin und XRP spürbar ankurbeln.

Volatilität als Chance für langfristige Positionierung

Kurzfristig bleibt der Markt angespannt. Technische Indikatoren signalisieren weiterhin Unsicherheit, besonders bei Altcoins wie XRP, wo Rücksetzer und Schwankungen das Bild prägen. Viele Marktteilnehmer reagieren derzeit mit Zurückhaltung.

Garlinghouse interpretiert diese Phasen jedoch als Gelegenheit für langfristig denkende Anleger. Er sieht in erhöhter Volatilität oft die Zeit, in der Positionen für einen möglichen strukturellen Marktwandel aufgebaut werden. Entscheidend seien regulatorische Klarheit und die wachsende institutionelle Beteiligung in den kommenden Jahren.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale gewinnt an Dynamik

In einem Markt, der sich auf potenzielle neue Höchststände ausrichtet, rücken Presales und neue Projekte verstärkt in den Blick. Bitcoin Hyper zählt derzeit zu den prominentesten Vorverkäufen und hat bereits rund 31 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Der Einstieg ist noch zu festen Konditionen möglich, bevor eine angekündigte Preiserhöhung greift. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit attraktiver Rendite. Diese Kombination aus Kapitalzufluss, klarer Narrative und zeitlich begrenztem Einstieg macht Bitcoin Hyper zu einer der auffälligsten Presale-Optionen im aktuellen Umfeld.

