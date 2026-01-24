Entwickler setzen nicht auf Zcash oder Monero: Diese Privacy-Coins führen aktuell

Das Privacy-Narrativ erlebt 2025 ein starkes Comeback im Kryptomarkt. Zunehmende staatliche Überwachung, strengere Regulierungen und der Wunsch nach finanzieller Privatsphäre rücken anonyme Transaktionen wieder in den Fokus. Während Zcash und Monero weiterhin zu den bekanntesten und wertvollsten Privacy-Coins zählen, zeigen aktuelle Entwicklerdaten ein anderes Bild. Laut Santiment führen drei andere Projekte das Feld bei technologischer Aktivität klar an.

Dash, Nym und HOPR dominieren die Entwickleraktivität

Dash ($DASH) steht an erster Stelle und bietet mit der optionalen PrivateSend-Funktion einen Mischmechanismus über Masternodes, der Transaktionen verschleiert und Rückverfolgbarkeit reduziert. Die Privacy-Funktion ist bewusst optional, was Dash breitere Zahlungsanwendungen ermöglicht und regulatorische Hürden senkt. Die hohe Entwickleraktivität signalisiert kontinuierliche Arbeit an Netzwerk und Privacy-Features.

Nym ($NYM) und HOPR ($HOPR) folgen dichtauf. Nym geht über reine Transaktions-Privatsphäre hinaus und schützt durch ein Mixnet-Protokoll Metadaten und gesamten Datenverkehr über mehrere unabhängige Knoten. HOPR setzt auf incentive-basiertes Schichten-Routing für private Nachrichten und Datenübertragung in Web3-Anwendungen. Beide Projekte zeigen intensive Entwicklung an Protokoll und Infrastruktur.

Bitcoin-Layer-2 gewinnt an Dynamik - Ethereum und Solana bleiben führend

Ethereum führt weiterhin bei Entwickleraktivität und Innovationen, gefolgt von Solana als performante Alternative. Bitcoin liegt zwar zurück, verzeichnet aber in den letzten zwei Jahren überdurchschnittliches Wachstum bei Layer-2-Entwicklungen. Layer-2-Lösungen adressieren die bekannten Schwächen von Bitcoin - Langsamkeit und Kosten - indem sie Transaktionen bündeln, beschleunigen und günstiger machen, ohne die Basissicherheit anzutasten.

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Projekt, das Bitcoin von einem reinen Wertspeicher zu einer vollwertigen Anwendungsplattform erweitern soll. Die Integration der Solana Virtual Machine ermöglicht parallele Verarbeitung und hohe Skalierbarkeit für Smart Contracts und DeFi. Eine Canonical Bridge erlaubt die sichere Übertragung nativer Bitcoins in das Layer-2-System.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als Einstieg in skalierbares Bitcoin

Bitcoin Hyper nutzt Rollups und moderne Verifikationsmethoden, um Transaktionen effizient zu bündeln und die Hauptchain zu entlasten. Der native Token HYPER ist derzeit im Presale verfügbar, wobei Staking mit rund 38 Prozent APY beworben wird. Der Einstieg erfolgt über Wallet-Verbindung und Token-Swap auf der Projektwebsite.

