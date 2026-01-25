EQS-News: Ministry of Tourism of Saudi Arabia / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

DAVOS, Schweiz, 24. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums 2026 in Davos überbrachte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Tourismusminister des Königreichs Saudi-Arabien, den führenden Politikern der Welt eine klare Botschaft: Der Tourismus muss als wirtschaftliche Infrastruktur geführt werden, wenn er in einer zunehmend fragmentierten Welt Wachstum, Widerstandsfähigkeit und menschliche Beziehungen fördern soll. In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum betonte der Minister, dass der Tourismus nicht länger als Ermessenssektor behandelt werden sollte, sondern als ein strategisches System, das die Diversifizierung unterstützen, langfristige Investitionen anziehen und integrative Arbeitsplätze in allen Regionen schaffen kann, wenn es bewusst geplant und gesteuert wird. "Angesichts von schätzungsweise 2 Milliarden internationalen Ankünften bis zum Jahr 2030 stellt sich für die Verantwortlichen nicht die Frage, ob der Tourismus wachsen wird, sondern ob er sich verantwortungsvoll entwickeln wird", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb. "Wenn der Tourismus als wirtschaftliche, soziale und kulturelle Infrastruktur konzipiert ist, wird er zu einem leistungsstarken Motor für Diversifizierung, Widerstandsfähigkeit und langfristige Wertschöpfung, nicht nur für die grenzüberschreitende Mobilität. Anhand der Erfahrungen, die Saudi-Arabien im Rahmen der Vision 2030 gemacht hat, hob der Minister hervor, wie der Tourismus zu einem Eckpfeiler der wirtschaftlichen Transformation des Königreichs geworden ist. Im Jahr 2025 verzeichnete das Königreich 30 Millionen einreisende Besucher, und bis 2030 sollen es 150 Millionen sein. Saudi-Arabien ist der weltweit größte Einzelinvestor im Tourismusbereich mit einer Investitionspipeline, die Reiseziele, Luftfahrt, digitale Plattformen und Humankapital umfasst. Der Tourismus trägt inzwischen fast 5 % zum direkten BIP des Königreichs bei und beschäftigt mehr als 1 Million Menschen. Er verwies auf Projekte wie AlUla, Diriyah und das Rote Meer als Beispiele für ein Gesamtkonzept zur Entwicklung von Reisezielen, das auf Sicherheit, Nachhaltigkeit, Governance und Lebensqualität ausgerichtet ist. Dieses Modell habe langfristige Investitionen gefördert, das Vertrauen der Investoren gestärkt und das Wachstum des Tourismus mit dem Nutzen für die Gemeinschaft und dem Schutz der Kultur in Einklang gebracht, so der Minister. Während des Weltwirtschaftsforums hob Seine Exzellenz auch "Beyond Tourism" hervor, eine sektorübergreifende Initiative, die in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum entwickelt wurde, um den Tourismus von einer Branchendiskussion zu einer Führungsagenda auf Systemebene zu erheben. Die Initiative zielt darauf ab, Politik, Kapital und Innovation in den Bereichen Nachhaltigkeit, Integration, Widerstandsfähigkeit und Investitionen aufeinander abzustimmen. "Der Tourismus wird bei wirtschaftlichen Entscheidungen nach wie vor unterschätzt", sagte Seine Exzellenz. "Obwohl sie einen Anteil von 10 Billionen USD an der Weltwirtschaft hat, wird sie in der Infrastruktur-, Handels- und Industriepolitik noch zu oft nicht berücksichtigt. Um den Tourismus aufzuwerten, muss er als Motor für Produktivität, Widerstandsfähigkeit und Konnektivität betrachtet werden, der durch kohärente politische und datengestützte Rahmenbedingungen unterstützt wird". Saudi-Arabien stellte auch TOURISE vor, eine globale Plattform, die darauf abzielt, den Tourismus von der Idee zur Umsetzung zu bringen, indem sie Regierungen, Investoren und Branchenführer zusammenbringt, um die Zusammenarbeit und die Umsetzung zu beschleunigen. Seit seiner Gründung hat TOURISE fast 10.000 Führungskräfte aus mehr als 100 Ländern zusammengebracht und dazu beigetragen, mehr als 113 Milliarden USD an tourismusbezogenen Investitionen zu mobilisieren. Das nächste globale TOURISE-Treffen ist für März 2027 geplant. Weltweit macht der Reise- und Tourismussektor etwa 10 % des globalen BIP aus und bietet mehr als 357 Millionen Arbeitsplätze, was ihn zu einem der integrativsten Sektoren der Weltwirtschaft macht. Über die wirtschaftlichen Aspekte hinaus stellte der Minister fest, dass der Tourismus in einer Zeit erhöhter geopolitischer Spannungen weiterhin eine wichtige Rolle bei der Förderung des zwischenmenschlichen Austauschs spielt. In seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum hob Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb die Rolle Saudi-Arabiens bei der Nutzung des Tourismus hervor, um anderen Ländern auf der Welt und nicht nur sich selbst zu helfen. Er rief Regierungen und globale Institutionen dazu auf, dem Tourismus in der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik einen höheren Stellenwert einzuräumen und seine Rolle bei der Förderung von Wachstum, Widerstandsfähigkeit und internationaler Zusammenarbeit hervorzuheben. "Eine unserer größten Herausforderungen ist es, nicht nur auf uns selbst zu schauen, sondern auch auf andere Länder und darauf, wie wir helfen können. Es gibt 80 % anderer Länder auf der Welt, die nicht genug Touristen bekommen, insbesondere in Afrika und Lateinamerika. Wir wollen die Beziehungen zu diesen Orten stärken, um sie beim Aufbau ihrer eigenen Tourismussektoren und -wirtschaften zu unterstützen - zum weltweiten Nutzen. "In einigen dieser Fälle trägt der Tourismus dazu bei, den Dialog aufrechtzuerhalten, wenn die formellen Kanäle unter Druck stehen. Sie schafft Verständnis, Vertrauen und Verbindung. Wenn sie verantwortungsvoll geführt wird, kann sie eine stabilisierende Kraft und ein Multiplikator für den Frieden in der Welt sein. Während der gesamten Woche in Davos führte die saudi-arabische Delegation einen offenen, konstruktiven Dialog mit führenden Vertretern aus Regierung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um Stabilität und Wohlstand weltweit zu fördern. Im Rahmen der Rolle des Königreichs als verantwortungsbewusstes und engagiertes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zeigte die Delegation auf, wie die saudische Vision 2030 zu einer Blaupause für transformatives Wachstum geworden ist. Das Saudi House kehrte ebenfalls nach Davos zurück, nachdem es 2025 vom Ministerium für Wirtschaft und Planung (MEP) gegründet worden war. Während der gesamten Woche fanden mehr als 20 Sitzungen zu sechs Themen statt, darunter mehr als 10 WEF-akkreditierte Sitzungen: Kühne Vision, Insights for Impact, Menschen und menschliche Fähigkeiten, Lebensqualität, Investitionen und Zusammenarbeit sowie Willkommen in der Welt. Außerdem wurde NextOn" ins Leben gerufen, eine Reihe von einflussreichen, lehrreichen und inspirierenden Vorträgen von Vordenkern. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tourismus-muss-als-wirtschaftliche-infrastruktur-gefuhrt-werden-um-wachstum-und-widerstandsfahigkeit-zu-fordern-so-saudi-arabiens-tourismusminister-auf-dem-weltwirtschaftsforum-302669482.html



