SUEZ, Ägypten, 25. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ELITE Solar, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der integrierten Solarproduktion, gab heute die Inbetriebnahme seiner neuen 5GW-Photovoltaik-Produktionsanlagen in der ägyptischen Wirtschaftszone am Suezkanal bekannt, was einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie des Unternehmens darstellt. Die Anlage verfügt über eine Kapazität von 2 GW für hocheffiziente Solarzellen und 3 GW für Solarmodule und bildet damit eine vollständig integrierte Produktionsplattform, die Kunden aus dem Versorgungsbereich, dem Gewerbe und der Industrie auf der ganzen Welt bedienen kann. Der ägyptische Premierminister Dr. Mostafa Madbouly nahm Anfang des Monats an der offiziellen Inbetriebnahme teil und unterstrich damit die Bedeutung des Projekts für die Ziele Ägyptens in den Bereichen erneuerbare Energien und industrielle Entwicklung. Die neue Anlage fördert die Entwicklung lokaler Arbeitskräfte und stärkt gleichzeitig die Rolle der Region in der globalen Lieferkette für saubere Energie. Am 23. Januar begrüßte ELITE Solar Kunden aus der Region, strategische Zulieferer und Partner aus der Industrie am Standort, um die Produktionslinien für N-Typ-Solarzellen und -Module aus erster Hand zu besichtigen. Im Rahmen des Besuchs wurden Gespräche über die Koordinierung der Lieferkette, die Produktionsplanung, die lokale Beschaffung und die langfristige Zusammenarbeit geführt, wobei der Schwerpunkt von ELITE Solar auf betrieblicher Zuverlässigkeit und skalierbarer Fertigung lag. "Diese Anlage stärkt unsere globale Produktionspräsenz und unterstreicht unser Engagement für eine zuverlässige, marktreife Solarversorgung", sagte Arndt E. Lutz, CEO von ELITE Solar USA. "Durch die Kombination von fortschrittlicher N-Typ-Technologie mit integrierter Produktion und disziplinierter Ausführung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit konsistenter Qualität und langfristiger Zuverlässigkeit auf mehreren Märkten zu unterstützen." Die Anlage in Ain Sokhna ist eine Schlüsselkomponente der internationalen Wachstumsstrategie von ELITE Solar, die eine zentrale Technologieführerschaft und globale Standards mit lokaler Fertigung in strategischen Regionen verbindet. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, effizient auf die Kundennachfrage im gesamten Nahen Osten, Afrika, Europa und Nordamerika (MENA) zu reagieren. Mit der Erweiterung der Produktionskapazitäten baut ELITE Solar seine Position als zuverlässiger globaler Partner für den Einsatz erneuerbarer Energien in großem Maßstab weiter aus. Über ELITE Solar ELITE Solar wurde 2005 gegründet und ist ein globaler Anbieter von hocheffizienten, intelligenten Solarlösungen für Versorgungsunternehmen, Gewerbe- und Industrieanlagen sowie für Privathaushalte. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Singapur und einer Niederlassung in Kalifornien betreibt integrierte Produktionsstätten in Vietnam, Indonesien und Ägypten und deckt die gesamte Wertschöpfungskette vom Wafer bis zum Modul ab. Das vertikal integrierte Modell und die globale Reichweite von ELITE Solar unterstützen die Mission des Unternehmens, den Erfolg seiner Kunden zu fördern und den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Weitere Informationen unter www.elite-solar.com View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/elite-solar-nimmt-integrierte-5-gw-solarproduktionsanlage-in-agypten-in-betrieb-und-erweitert-die-globale-lieferkapazitat-302669488.html



