Die BKK Firmus ist aktuell unter den bundesweit geöffneten Krankenkassen die günstigste, mit dem niedrigsten Zusatzbeitragssatz. Der Anbieter versichert nun, dass sie diesen auch im Gesamtjahr 2026 stabil halten wird. Zwei Beitragserhöhungen im Vorjahr Anfang Januar 2025 hatte die BKK Firmus ihren Zusatzbeitragssatz von 0,9 auf 1,84 Prozent erhöht. Der bis Ende April 2025 gültige Tarif der Krankenkass lag damals deutlich unter dem durchschnittlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
