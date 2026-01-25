ADVERTORIAL von Dr. Oliver Pfeil, CEO der ÖKOWORLD AG 2026 könnte das Jahr der Trendwende werden. Die Zeit ist reif, um nachhaltige Geldanlage neu zu denken. Nach Hype, Gegenwind und manchem Schnellschuss erkennen viele Anleger wieder: Nachhaltiges Investieren ist kein Moralprojekt, sondern solides Handwerk. Ku¨nstliche Intelligenz verbessert Daten und Analysen, Impact wird u¨berpru¨fbar, Greenwashing ungemu¨tlich. Gut fu¨r alle, die Klarheit mögen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
