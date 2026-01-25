Das nächste Mega-IPO der Kryptobranche bahnt sich an. Nachdem am vergangenen Donnerstag der Kryptoverwahrer BitGo den Sprung an die Börse wagte, steht mit dem Wallet-Hersteller Ledger wohl schon der nächste Kandidat bereit. Wer ist dieses Unternehmen und sollten Anlegern beim Börsengang von Ledger mit dabei sein? IPO in Vorbereitung Informationen der stets gut informierten Financial Times zufolge arbeitet der Kryptosicherheitspezialist Ledger an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de