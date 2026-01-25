© Foto: Dall.E - OpenAIDie USA verlieren ihren Status als weltweite Wirtschaftsmacht. Aber was bedeutet das für Anleger? Wie können sie von der "post-amerikanischen" Welt profitieren? Hier sind die wichtigsten Insights!In den letzten Jahrzehnten hat sich die geopolitische Landschaft dramatisch verändert. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die jahrzehntelang die dominierende Wirtschaftsmacht waren, sehen sich einer neuen Realität gegenüber: einer Welt, in der andere Nationen die Bühne betreten und eine zunehmend größere Rolle spielen. Das ist die Geburt der postamerikanischen Welt, einer Ära, in der die globale Macht nicht mehr in den Händen eines einzigen Landes liegt. Der Aufstieg der "Restlichen" - Was …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE