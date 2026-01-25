Zinssenkungen der EZB verderben Sparern bei Sparkassen und Volksbanken meist den Spaß. Doch Broker liefern noch immer. Und Hausbauer müssen acht geben. Am Immobilienmarkt gibt es wie an der Börse häufig schöne Sätze zu hören, die man ein wenig interpretieren muss. Oft ist die Rede davon, dass "ein Unternehmen in seine Bewertung hineinwachsen muss". Oder dass "die Käufer sich an das neue Zinslevel gewöhnen müssen". Bezogen auf Firmen heißt dies, dass sehr stark gelaufene Aktienkurse oftmals nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research