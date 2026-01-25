BERLIN (dpa-AFX) - Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht in US-Präsident Donald Trump laut einer Insa-Umfrage eine Bedrohung für Deutschland. In einer repräsentativen Befragung für die "Bild am Sonntag" unter rund 1.000 Menschen gaben 61 Prozent eine entsprechende Antwort. 24 Prozent sehen Trump hingegen als Verbündeten. 15 Prozent machten keine Angaben.

Die kritische Sicht auf Trump spiegelt sich in dem mehrheitlichen Wunsch nach einem härteren Kurs der Bundesregierung gegenüber Trump wider. Für mehr Härte sprechen sich 52 Prozent der Befragten aus. Mehr Kooperation halten hingegen 31 Prozent der Bürger für den richtigen Weg. 17 Prozent machten keine Angaben. Die Befragung lief vom 22. bis zum 23. Januar./bg/DP/zb