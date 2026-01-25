DAX: Die Schwächephase ist noch nicht vorbei Die aktuelle DAX-Analyse

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 05 - 2026)

Die wichtigsten Punkte

Der DAX hat sich Mitte Dezember 2025 über die SMA50 (aktuell bei 24.239 Punkten) schieben können. Aus dem Tageschart kann herausgelesen werden, dass er zunächst Probleme hatte, sich von dieser Linie zu lösen, dies dann aber abbilden konnte. Es ging im Zuge dessen an immer neue Hochs. Der Index hat, nachdem das Allzeithoch formatiert war, zuletzt moderat und zu Wochenbeginn der abgelaufenen Handelswoche dann dynamisch an und unter die SMA20 (aktuell bei 24.939 Punkten) zurückgesetzt. Die Bullen haben es jedoch geschafft, den DAX im Dunstkreis der SMA20 festzusetzen. Zu mehr hat es in den letzten Handelstagen nicht gereicht.

Bedingt durch die Schwäche in den letzten Handelstagen ist das Chart nur noch neutral zu interpretieren. Den Bullen stellt sich zu Wochenbeginn die Aufgaben, den DAX per Tagesschluss an und über die SMA20 zu schieben und darüber zu etablieren. Gelingt der Move über diese Durchschnittslinie, so gilt es direkt weiter aufwärtszulaufen und das offene GAP zu schließen. Erst wenn sich der Index per Tagesschluss über dieser Marke festgesetzt hat, besteht die Perspektive wieder an das Allzeithoch zu laufen, bzw. neue Hochs zu formatieren.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 25.01.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

