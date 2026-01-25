Wochenausblick - Zinsentscheid und Big-Tech im Fokus



Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag bekommen wir Daten vom ifo-Institut zum aktuellen Geschäftsklima in Deutschland. Der deutsche Geschäftsklimaindex kann ein Frühindikator für die aktuellen Bedingungen und die Geschäftserwartungen in Deutschland sein. Das Institut befragt mehr als 7.000 Unternehmen über ihre Einschätzung der Geschäftslage und ihre kurzfristige Planung. Ein positives Wirtschaftswachstum ist in der Regel positiv für den Euro, während ein niedriger Wert als negativ zu sehen ist.









Dienstag:



Am Dienstag baut sich der Spannungsbogen mit neuen Zahlen zum Verbrauchervertrauen aus den USA weiter auf. Der monatlich veröffentlichte Consumer Confidence Index misst die Stimmung der US-Verbraucher und gibt Aufschluss über die erwartete Geschäftsentwicklung der kommenden Monate. Zudem geht die Berichtssaison weiter, sodass die die Quartalszahlen von Schwergewichten wie UnitedHealth, Boeing und Texas Instruments im Fokus stehen werden.



















Mittwoch:



Am Mittwoch bildet der Zinsentscheid der US-Notenbank den absoluten Höhepunkt der Woche. Das FedWatch Tool der CME Group legt eine Wahrscheinlichkeit von rund 95 % für eine Beibehaltung des Leitzinses in der Spanne von 3,50 bis 3,75 % dar (Stand 23.01.2026). Aufgeregt erwarten Investoren die anschließende geldpolitische Erklärung des Federal Open Market Committee (FOMC). Parallel dazu rückt die Berichtssaison an der Wall Street in eine heiße Phase. Die großen Technologiekonzerne Microsoft, Meta, Tesla und ASML legen nämlich an diesem Tag ihre Quartalszahlen vor.























Donnerstag:



Am Donnerstag werden die wöchentlich vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Aufschluss über die aktuelle Beschäftigungslage in Amerika geben. Diese Kennzahl gilt als wichtiger Frühindikator für Veränderungen am US-Arbeitsmarkt und untermauert die Konjunkturstimmung. Des Weiteren richtet sich der Blick der Anleger auf die Quartalsberichte von den Giganten Apple, Visa und SAP. Der Aktienkurs von SAP im vergangenen Halbjahr machte einigen Heimatinvestoren an der deutschen Börse zu schaffen. Können die kommenden Unternehmensdaten eventuell wieder überzeugen oder geht die Misere weiter?















Freitag:



Zum Wochenausklang am Freitag erwartet die Märkte ein regelrechter Datenreigen. In Deutschland stehen sowohl das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als auch der Verbraucherpreisindex (VPI) im Fokus, während aus den USA frische Zahlen zum Erzeugerpreisindex (EPI) neue Impulse für die Inflationsbewertung liefern. Ergänzt wird die Agenda durch die Quartalsberichte bedeutender Unternehmen, wobei insbesondere die Ergebnisse des Finanzdienstleisters American Express mit Spannung erwartet werden.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









