Nach dem Berliner Stromausfall stellt sich eine drängende Frage: Wie gut ist Deutschland auf Blackouts vorbereitet? In der vierten Folge des Podcasts "Klimaklartext" der Frankfurter Rundschau analysiert die Energieökonomin Claudia Kemfert, warum solche Ausfälle kein Randphänomen mehr sind - und wo die eigentlichen Schwachstellen liegen.
Kemfert warnt: Das Problem sei weniger ein unsicheres Stromnetz als mangelnde Vorsorge. Krisen würden zu selten geprobt, Zuständigkeiten bleiben unklar, Kaskadeneffekte unterschätzt. "Was wir brauchen, ist Prävention", sagt sie - nicht erst reagieren, wenn Strom, Information und Versorgung bereits wegbrechen. Als konkrete Konsequenz plädiert Kemfert dafür, Notstrom zumindest in Neubauten zum Standard zu machen.
Die vollständige Folge ist ab sofort auf fr.de, YouTube und allen gängigen Podcastplattformen abrufbar.
