© Foto: Dall-EDiese in den kommenden Tagen (KW05) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 27. Januar: United Health Der größte private Krankenversicherer der Welt stand im vergangenen Jahr zwischenzeitlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit - erst aufgrund einer ganzen Reihe von Skandalen und der Ermordung des CEO der UnitedHealthcare-Tochter, dann wegen des Einstiegs von Investorenlegende Warren Buffet und seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Inzwischen ist es deutlich ruhiger geworden und es herrscht ein Abwarten. Angesichts der explodierenden …Den vollständigen Artikel lesen
