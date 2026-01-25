© Foto: adobe.stock.comSteigende Speicherchipkosten belasten Tech-Aktien. Xiaomi, Dell und HP spüren die Preiskrise direkt - Anleger erwarten turbulente Börsenzeiten.Die rasant steigenden Preise für Speicherchips treffen nicht nur Verbraucher, sondern alarmieren auch zunehmend Anleger. Aktien von Herstellern preiswerter Smartphones, PCs und Konsolen stehen massiv unter Druck, wie Reuters berichtete. Unternehmen wie Raspberry Pi, HP und Xiaomi haben bereits Preiserhöhungen angekündigt. Der Engpass entsteht vor allem durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz. US-Techfirmen wie OpenAI, Google und Microsoft bevorzugen Chips für Rechenzentren, die höhere Margen abwerfen. Consumer-Geräte bleiben dagegen auf der …Den vollständigen Artikel lesen
