© Foto: OpenAIDer Alltag in den USA wird mehr und mehr zum Luxus: Autos, Flüge und Marken, die vor einigen Jahren noch bezahlbar waren, werden teurer - Gutverdiener kaufen weiter, während Normalverdiener sparen und ausweichen.Diese Bereiche in der amerikanischen Wirtschaft, die lange Zeit für Durchschnittsverdiener bezahlbar waren, haben sich zu einem Premium- und Luxusbereich entwickelt, die mehr und mehr nur noch von wohlhabenden Konsumenten bezahlbar sind. Automarkt Laut Kelley Blue Book von Cox Automotive überschritt der durchschnittliche Transaktionspreis für ein neues Fahrzeug im September 2025 erstmals die 50.000-Dollar-Marke. Vor zehn Jahren, im September 2015, lag der durchschnittliche …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE