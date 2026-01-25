Da war sie wieder - Zollangst: Wochenrückblick KW 04-2026: TACO - diesmal schwer verdaulich?!

Anzeige / Werbung

Ein nervöser Wochenauftakt mit deutlichen Abschlägen: Ausgelöst wurden sie von neuen Zoll-Drohungen in Europa, nachdem in der Greenland-Frage kein Durchbruch gelang.

die Kehrtwende folgte prompt: In Davos skizzierte der US-Präsident einen Rahmen für ein künftiges NATO-Abkommen - die zuvor angedrohten Zölle und militärischen Drohkulissen wurden damit zurückgenommen. Trotz dieser Entspannung bleibt die Visibilität begrenzt, die Indizes handelten zwischen Hoffen auf Kompromisse und der Erkenntnis, dass jede Entspannung nur auf Zeit sein könnte.

TACO, TACO - Trumps Mechanik in Reinform!

Viele lesen die Entwicklung als abermaliges Zurückrudern beim Thema Greenland. Präziser ist: das bekannte Drehbuch. Maximale Forderungen, maximale Eskalation - anschließend kontrollierte Deeskalation, um Konzessionen zu sichern: verlängerte US-Rechte an Basen, gesicherte Zugangskorridore und perspektivischer Zugriff auf Greenlands Rohstoffe. Mit dem Abklingen der Volatilität kehrte der Blick zurück auf die Datenlage - und die war bullisch: Das US-BIP für Q3 wurde auf +4,40% revidiert, für Q4 wird +5,4% erwartet, die Kern-PCE-Inflation fiel um 0,1% auf +2,7% auf Jahr zu Jahr Basis.

Quelle: Onvista.de

Unterm Strich sieht es so aus, als würde die Börsenampel weiterhin auf Grün stehen - solange das "TACO-Risiko" (Trump Always Chickens Out) nicht erneut zum Bumerang wird.

Rohstoffe weiter unter Volldampf!

Edelmetalle im Raketenmodus: Gold markierte ein neues Allzeithoch bei 4.967,- USD/oz (knapp unter der psychologischen 5.000,- Marke) und liegt seit Jahresbeginn +15%. Silber zog mit über 100,- USD/oz noch stärker an (rund +40% YTD), Platin erreichte 2.691,- USD/oz (+27% in 2026). Treiber: Dollar-Schwäche, Safe-Haven-Zuflüsse und wachsender Zweifel an US-Assets.

Quelle: MinerDeck auf X

Industriemetalle: Kupfer behauptete sich in London bei um die 13.000,- USD/t, Angebotsrisiken - u.a. ein Streik in der chilenischen Mantoverde-Mine - stützen die Preise zusätzlich.

Fazit & Ausblick:

"TACO-Trade" - die Wette auf das Rückzucken des Präsidenten - bleibt intakt. Doch ist das wirklich ein Einlenken in der Greenland-Causa oder nur Anlauf für den nächsten großen Sprung? Die Antwort dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Kurzfristig bestimmen zwei Zinsentscheide den Takt (Donnerstag): Ohne der Bank of Canada zu nahe zu treten - die Fed wird den Ausschlag geben. Der Markt preist mit rund 95% die Halten-Variante ein (vorletzte FOMC-Sitzung unter Jerome Powell).

Auf der Mikro-Seite wird es groß: Europa mit LVMH, ASML, SAP, Roche; USA mit Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Visa, Exxon Mobil (u. a.). Zwischen TACO-Taktik, Datenlage und Zahlenwerken bleibt es spannend - aber das Risiko muss auch im Auge behalten werden.

Quellen: Marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

