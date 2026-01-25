Die Grenzen des Mooreschen Gesetzes sind nah. Doch was wäre, wenn nicht das Material, sondern dessen Form den Stromfluss bestimmt? Ein Team aus Japan hat genau das geschafft und könnte damit die Architektur künftiger Computer grundlegend verändern. Der Kampf um die nächste Generation der Elektronik wird oft auf der Ebene der chemischen Zusammensetzung geführt. Doch Wissenschaftler:innen am RIKEN Center for Emergent Matter Science im japanischen Wako ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n