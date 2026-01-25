Wer in den Himmel schaut, übersieht oft die Gefahr. Doch die Lösung für ein drängendes Problem der Raumfahrt liegt nicht in neuen Teleskopen, sondern tief unter unseren Füßen, und zwar in einer Technik, die eigentlich für ganz andere Katastrophen gedacht ist. Die Menge an Objekten im Erdorbit wächst rasant und damit auch die Häufigkeit, mit der ausgediente Hardware in die Atmosphäre zurückkehrt. Bislang verlassen sich Raumfahrtagenturen primär auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n