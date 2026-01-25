Mit nur zwei Kennziffern wie CAPE und KBV lässt sich recht einfach berechnen, welche Märkte günstig sind und welche nicht. Vielleicht nicht überraschend sind die USA nicht vorn mit dabei. Aber keine Sorge - es gibt prima Alternativen. Die Börsenweisheit wird immer wieder bestätigt: Im Einkauf liegt der Gewinn - frei nach der alten Kaufmannsregel. Studien zeigen das unmissverständlich. Denn wer zu attraktiven Bewertungen Aktien kauft, der fährt langfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
