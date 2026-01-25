Bitcoin ringt um die 90.000-Dollar-Marke: Abflüsse bei ETFs und abkühlende On-Chain-Daten

Der Kryptomarkt zeigt am Samstagnachmittag wenig Bewegung. Bitcoin notiert gegen 17:10 Uhr bei 89.202 US-Dollar und verliert damit nur 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag. Hinter der scheinbaren Ruhe verbirgt sich jedoch eine fragile Stimmung, geprägt von Nervosität und der offenen Frage nach der nächsten Richtung. ETF-Abflüsse, rückläufige On-Chain-Metriken und stagnierende Altcoins zeichnen ein Bild gedämpfter Dynamik. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP gibt 1,4 Prozent ab und unterstreicht die aktuelle Zurückhaltung.

Bitcoin in der Spannungszone

Bitcoin pendelt weiterhin um die psychologisch wichtige 90.000-Dollar-Marke, ohne klare Ausbruchsstärke zu entwickeln. Die leichten Rücksetzer wirken harmlos, offenbaren aber in einer angespannten Phase viel über das Kräfteverhältnis. Der Markt sortiert ineffiziente Positionen gnadenlos aus - vor allem dort, wo gehebelte Engagements dominieren. Kurze, harte Ausschläge gefolgt von schnellen Gegenreaktionen sind typisch für diese Konstellation.

Technisch gilt die Zone zwischen 88.000 und 91.000 US-Dollar als entscheidend. Dort entscheidet sich, ob Bitcoin neue Dynamik entwickelt oder noch einmal Liquidität tiefer abholt. Die Nervosität wird zusätzlich durch Meldungen wie den Transfer großer GameStop-Bitcoin-Bestände zu Coinbase Prime verstärkt - auch wenn unklar bleibt, ob daraus Verkäufe resultieren.

Altcoins müde, Infrastruktur zeigt selektive Robustheit

Bei den großen Altcoins dominiert Stillstand oder leichter Rückgang. Ethereum zeigt minimale Erholung auf 2.955,69 US-Dollar, Litecoin bleibt nahezu unverändert bei 68,06 US-Dollar. Deutlicher im Minus liegen Bitcoin Cash (594,17 US-Dollar), Ripple (1,911 US-Dollar) und Monero (509,70 US-Dollar). BNB notiert bei 886,93 US-Dollar, Solana bei 126,77 US-Dollar und Avalanche bei 12,02 US-Dollar.

Während die meisten etablierten Namen auf der Stelle treten, zeigen kleinere Infrastruktur-Projekte mit klarem Nutzenfokus eine gewisse Widerstandsfähigkeit. In Phasen gedämpfter Spekulation verschwindet Kapital nicht vollständig, sondern wird selektiver eingesetzt - genau dort, wo reale Nutzung und technische Substanz zusammentreffen.

Pepenode Presale als Beispiel für selektive Kapitalallokation

Wenn die großen Altcoins stagnieren, rücken Projekte mit funktionalem Ansatz stärker in den Blick. Pepenode setzt nicht auf kurzfristigen Hype, sondern auf dezentrale Knotenpunkte, die das Netzwerk stabilisieren und aktive Teilnehmer incentivieren. In einem Umfeld ohne breite Kursgewinne gewinnen solche Modelle an Relevanz - als Bausteine eines wachsenden Ökosystems statt als reines Renditeversprechen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.