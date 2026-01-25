Gold und Silber auf Rekordjagd - Bitcoin wartet auf den nächsten großen Impuls

Während Edelmetalle eine historische Rallye erleben, verharrt Bitcoin in einer zähen Seitwärtsphase um die 90.000-Dollar-Marke. Gold hat die Marke von 5.000 US-Dollar je Feinunze erreicht, Silber ist erstmals über 100 US-Dollar gestiegen - ein Tempo, das selbst optimistische Prognosen übertrifft. Bitcoin hingegen hat einen Großteil seiner Jahresgewinne wieder abgegeben und wirkt auf den ersten Blick wie der klare Nachzügler. Doch genau diese Diskrepanz sehen immer mehr Analysten als mögliches Setup für eine bevorstehende Kapitalrotation.

Überkaufte Edelmetalle signalisieren Abkühlung

Die jüngsten Anstiege bei Gold und Silber haben ein extremes Tempo erreicht. Silber hat seinen Preis innerhalb weniger Monate nahezu verdreifacht, Gold ist in kurzer Zeit um mehrere tausend Dollar gestiegen. Technische Indikatoren wie der monatliche RSI zeigen inzwischen ein klares überkauftes Niveau, insbesondere bei Gold.

In der Vergangenheit folgten solche Konstellationen bei Edelmetallen regelmäßig längere Phasen der Abkühlung oder Seitwärtsbewegungen, ohne dass es zu abrupten Crashs kommen musste. Viele Marktteilnehmer erwarten daher eine Konsolidierung in den kommenden Wochen oder Monaten.

Bitcoin vor möglicher Aufholjagd durch institutionelle Akkumulation

Während Gold und Silber sich ihrem Sättigungsbereich nähern, könnte Bitcoin seine Korrekturphase bereits hinter sich haben. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas hebt eine markante Diskrepanz hervor: In den vergangenen sechs Monaten flossen in den Silber-ETF von BlackRock nur etwa eine Milliarde US-Dollar, trotz eines Kursanstiegs von über 160 Prozent. Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Bitcoin-ETF desselben Anbieters Nettozuflüsse von rund sechs Milliarden US-Dollar - bei einem Preisrückgang von mehr als 24 Prozent.

Diese Entwicklung gilt als starkes Signal: Institutionelle Investoren nutzen Rücksetzer bei Bitcoin gezielt zum Aufbau von Positionen. Sobald das Verkaufsinteresse nachlässt, könnte bereits moderate Nachfrage einen deutlich stärkeren Preisanstieg auslösen.

Bitcoin Hyper (HYPER) Presale als Profiteur einer möglichen Rotation

Sollte sich Bitcoin in eine neue Aufwärtsphase bewegen, dürfte das gesamte Ökosystem profitieren. Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Funktionalität moderner Netzwerke verbindet. Durch eine Solana-basierte Virtual Machine sollen DeFi-Anwendungen, Tokenisierung und skalierbare Smart Contracts direkt im Bitcoin-Umfeld möglich werden.

Der Presale von Bitcoin Hyper hat bereits fast 31 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der $HYPER-Token dient für Gebühren, Staking und Governance und ist zentral an die Nutzung des Ökosystems gekoppelt.

