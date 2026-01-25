SEC stellt Gemini-Fall ein: Langer Rechtsstreit um Earn-Programm endgültig beendet

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat den zivilrechtlichen Streit mit der Gemini Trust Company überraschend und endgültig eingestellt - mit "prejudice". Damit kann die Klage nicht erneut erhoben werden. Der Schritt beendet einen der langlebigsten Rechtsstreitigkeiten der Kryptobranche und markiert einen Wendepunkt für Gemini. Ausschlaggebend war die vollständige Rückzahlung aller betroffenen Earn-Nutzer in ursprünglicher Form. Der Markt reagiert auf die Nachricht mit Erleichterung, aber auch mit Fragen zur künftigen Regulierungspraxis.

Gemini Earn im Zentrum des Konflikts

Der Streit begann 2023, als die SEC dem Gemini Earn-Programm vorwarf, als unregistriertes Wertpapier angeboten worden zu sein. Das Lending-Produkt wurde in Kooperation mit dem später insolventen Kreditgeber Genesis Global Capital betrieben und lockte Nutzer mit Zinsen auf ihre Kryptobestände. Nach dem Kollaps von Genesis 2022 blieben rund 900 Millionen US-Dollar von Hunderttausenden Kunden eingefroren.

Durch den Insolvenzprozess und anschließende Rückzahlungen erhielten alle Betroffenen ihre Assets vollständig zurück. Diese Entschädigung war entscheidend für die Einigung: Die SEC und Gemini reichten am 23. Januar 2026 gemeinsam eine "dismissal with prejudice" ein. Die Behörde betonte jedoch ausdrücklich, dass der Fall keine generelle rechtliche Bewertung ähnlicher Zinsprodukte darstellt.

