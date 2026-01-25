TOURISE hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die zentrale Rolle des Tourismus hervorgehoben, der Branchen, Volkswirtschaften und Regionen miteinander verbindet, um gemeinsame globale Herausforderungen anzugehen.

His Excellency Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism of Saudi Arabia and Chairman of TOURISE, convenes executives from Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta, ByteDance, and more at Davos 2026

Der Tourismus wird oft fälschlicherweise als isolierte Branche betrachtet. TOURISE betonte jedoch die strategische Bedeutung des Sektors, der jeden zehnten Dollar des globalen BIP erwirtschaftet und ein Wachstumsmotor für alle angrenzenden Industriezweige ist.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE, sagte, dass Allianzen und Kooperation zwischen verschiedenen Sektoren zu einem weiteren Anstieg des Tourismus führen werden.

"Tourismus ist nicht nur ein Lifestyle-Sektor, sondern fungiert als strategisches Wirtschaftssystem. TOURISE dient als Plattform, auf der Führungskräfte Allianzen schmieden, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln, auf der Technologie mit dem Aufbau von Gemeinden, Finanzierung mit Nachhaltigkeit und Bildung mit Mobilität verknüpft werden. Diese Partnerschaften werden das nächste Jahrzehnt des Tourismus prägen und Vertrauen sowie ein gemeinsames Ziel schaffen, um die Welt voranzubringen."

TOURISE beteiligte sich während des Weltwirtschaftsforums in Davos an mehreren wichtigen Veranstaltungen, zum Teil auch als Gastgeber, darunter Reshaping Tourism: A World of Possibility (Den Tourismus neu gestalten: Eine Welt voller Möglichkeiten) im Axios House, wo Seine Exzellenz Al Khateeb gemeinsam mit anderen globalen Führungspersönlichkeiten über die wachsende strategische Bedeutung des Tourismus in Zeiten des wirtschaftlichen Wandels und sich verändernder geopolitischer Dynamik diskutierten.

Zwei strategische Workshops bildeten den Rahmen für das Davos-Programm von TOURISE. "Can Tourism Save the World?" (Kann Tourismus die Welt retten?) brachte führende Entscheidungsträger aus dem gesamten Tourismusökosystem sowie aus angrenzenden Branchen zusammen. Sie erörterten, wie Tourismus zur wirtschaftlichen Resilienz und nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. Die Sitzung wird die ganzjährige Agenda von TOURISE sowie den Gipfel 2027 prägen.

Der zweite Workshop "Agentic Tourism: From Insight to Action" (Agentischer Tourismus: Von der Erkenntnis zum Handeln) brachte Führungskräfte, Technologen und Investoren aus aller Welt zusammen, um die nächste Entwicklungsstufe des Tourismus zu erkunden. Die Sitzung baute auf der beim Gipfeltreffen im November gestarteten Agentic Tourism Initiative auf und brachte die Entwicklung eines Agentic Tourism Protocol voran, einem gemeinsamen Rahmenwerk, das sichere vernetzte und interoperable KI-Systeme im gesamten Tourismussektor ermöglichen soll.

An den TOURISE-Workshops nahmen Vordenker und Führungskräfte von Unternehmen wie Trip.com, Visa, TikTok, PayPal, Salesforce, Forbes, Avolta und ByteDance teil, was die Breite der Industrien unterstreicht, die sich derzeit mit dem Tourismus als Plattform für Wachstum und Innovation befassen.

TOURISE war auch Sponsor der jährlichen Women Leaders Reception neben Adecco Group, Pinterest, Bayer und APCO. In einer Rede während des Empfangs unterstrich Hawazen Nassief Mitglied des TOURISE-Beirats und stellvertretende Ministerin für internationale Angelegenheiten im saudi-arabischen Tourismusministerium die Notwendigkeit, Frauen in Führungspositionen zu fördern, insbesondere in einem Sektor, in dem Frauen bereits fast die Hälfte der weltweiten Belegschaft ausmachen.

Davos bildete den Auftakt für den globalen Terminkalender von TOURISE für das Jahr 2026. Dieser umfasst branchenübergreifende Workshops, Marktberichte und neue Partnerschaften, die darauf abzielen, den Tourismus ins Zentrum der globalen Transformation zu rücken.

Die Zukunft des Tourismus wird momentan gestaltet. Begleiten Sie uns auf unserem Weg unter tourise.com und werden Sie Teil des nächsten Kapitels beim nächsten TOURISE-Gipfel im März 2027.

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die einen neuen Horizont für den globalen Tourismus gestaltet.

Unter der Schirmherrschaft des saudi-arabischen Tourismusministeriums fand im November 2025 in Riad der erste TOURISE-Gipfel statt. Dieser brachte globale Führungspersönlichkeiten zusammen, um transformative Deals zu beschleunigen und die Weichen für die Zukunft des Sektors zu stellen.

Als ganzjährige Plattform treibt TOURISE koordinierte Maßnahmen in den Bereichen Innovation, Mobilität, Kultur und Investitionen voran. Im Laufe des Jahres 2026 und mit Blick auf den zweiten Gipfel im März 2027 wird TOURISE seine globale Community ausbauen, Erkenntnisberichte veröffentlichen und Initiativen vorantreiben, die mutige Ideen in praxisnahe Lösungen überführen.

Gemeinsam können wir die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tourise.com

