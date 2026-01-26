Saudi-Arabien wird das World Economic Forum (WEF) Global Collaboration and Growth Meeting: Building Common Ground and Reviving Growth am 22. und 23. April 2026 in Dschidda ausrichten, wie am Abschlusstag des 56. Jahrestreffens des Forums in Davos, Schweiz, bekannt gegeben wurde.

Seine Exzellenz Faisal F. Alibrahim, Minister für Wirtschaft und Planung des Königreichs Saudi-Arabien, bestätigte heute die Details für das reguläre hochrangige WEF-Treffen, das bereits auf dem WEF-Jahrestreffen 2025 angekündigt wurde.

Vor dem Hintergrund geopolitischer Fragmentierung rief Seine Exzellenz Alibrahim zu Pragmatismus und Zusammenarbeit auf und sagte: "Stabilität kann nicht schnell aufgebaut werden, und sie kann nicht gekauft werden."

"Stabilität muss begründet, gepflegt, geschützt, verstärkt und geleitet werden. Stabilität ist nicht verhandelbar", erklärte er vor einem Publikum globaler Führungspersönlichkeiten.

Seine Exzellenz Alibrahim betonte die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Dialogs zur Wiederbelebung des globalen Wachstums: "Kein einzelnes Treffen, egal wie gut gemeint, wird jede globale Herausforderung lösen. Aber jedes Mal gibt es eine Gelegenheit eine Gelegenheit für uns, entschlossen und tief engagiert zu sein und eine Kultur aufzubauen, die Zusammenarbeit überhaupt erst ermöglicht. Eine Kultur, die Stärke und Fortschritt fördert und das Potenzial der Weltwirtschaft in all ihrer Vielfalt freisetzt."

Mit der Einladung an die Delegierten, am Global Collaboration and Growth Meeting: Building Common Ground and Reviving Growth teilzunehmen, sagte Seine Exzellenz Alibrahim, dass das Treffen auf dem Schwung des WEF-Sondertreffens in Riad aufbauen werde, und fügte hinzu, dass Saudi-Arabien zu "einer globalen Hauptstadt des Pragmatismus und der Konsequenz" geworden sei.

Er ergänzte: "In einer Zeit, in der die Weltwirtschaft mit langjährigen strukturellen Herausforderungen konfrontiert ist, trägt diese Anstrengung dazu bei, die Zusammenarbeit von der Absicht zum Ergebnis zu führen, indem klare Erwartungen gesetzt, Verantwortung verankert und letztlich der Dialog zählt."

Zur Ankündigung äußerte sich Børge Brende, Präsident des WEF, und hob das vertiefte Engagement des Forums mit dem Königreich hervor. Er sagte: "Wir freuen uns, 2026 nach Saudi-Arabien zurückzukehren, um die Gespräche fortzusetzen, die bei unserem Jahrestreffen begonnen wurden Raum für Führungskräfte zu schaffen, um zusammenzuarbeiten, Vertrauen aufzubauen und sicherzustellen, dass der Dialog zu sinnvoller Zusammenarbeit und Maßnahmen führt."

Das Global Collaboration and Growth Meeting spiegelt die Rolle Saudi-Arabiens als verlässlicher Partner bei der Förderung des Dialogs und der Unterstützung internationaler Stabilität wider, um Wohlstand freizusetzen. Das Königreich bringt weiterhin Perspektiven aus entwickelten und aufstrebenden Volkswirtschaften zusammen, um Wachstum gemeinsam zu gestalten und globale Herausforderungen anzugehen.

