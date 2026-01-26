Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - January 26, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|AI/ML Innovations Inc.
|January 21, 2026
|March 9, 2026
|S
|Altai Resources Inc.
|February 10, 2026
|March 23, 2026
|S
|Anfield Energy Inc.
|January 21, 2026
|February 27, 2026
|S
|Apollo Silver Corp.
|February 13, 2026
|March 27, 2026
|A
|Arch Biopartners Inc.
|February 11, 2026
|March 30, 2026
|AS
|Bank of Montreal
|February 17, 2026
|April 15, 2026
|A
|Blackline Safety Corp
|February 11, 2026
|March 30, 2026
|AS
|Canadian General Investments
|February 27, 2026
|April 23, 2026
|AG
|Canfor Pulp Products Inc.
|January 20, 2026
|March 6, 2026
|S
|Canyon Creek Food Company Ltd.
|February 5, 2026
|March 13, 2026
|AGS
|Cardiocomm Solutions Inc.
|February 18, 2026
|March 25, 2026
|AGS
|Cargojet Inc.
|February 13, 2026
|March 31, 2026
|A
|Churchill Resources Inc.
|February 13, 2026
|March 25, 2026
|AS
|Comtech Telecommunications Corp
|January 15, 2026
|March 9, 2026
|A
|Conavi Medical Corp.
|February 13, 2026
|March 31, 2026
|AGS
|Core Nickel Corp *
|January 21, 2026
|March 13, 2026
|AS
|TomaGold Corporation
|February 11, 2026
|March 18, 2026
|AGS
|DEFSEC Technologies Inc. *
|January 2, 2026
|February 19, 2026
|AGS
|District Mines Ltd. *
|January 2, 2026
|February 27, 2026
|AS
|Dmg Blockchain Solutions Inc
|February 12, 2026
|March 31, 2026
|AG
|EQB INC.
|February 11, 2026
|April 8, 2026
|A
|ERO COPPER CORP
|March 4, 2026
|April 23, 2026
|AGS
|Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
|February 13, 2026
|March 27, 2026
|AGS
|Enwave Corporation
|February 13, 2026
|March 26, 2026
|AGS
|Extendicare Inc.
|February 25, 2026
|April 16, 2026
|AG
|Futuregen Industries Corp.
|February 9, 2026
|March 26, 2026
|A
|GUARDIAN EXPLORATION INC
|February 13, 2026
|March 30, 2026
|AGS
|Prime Drink Group Corp.
|January 28, 2026
|March 12, 2026
|AS
|Devonian Health Group Inc.
|February 10, 2026
|March 27, 2026
|AGS
|Gstaad Capital Corp.
|January 19, 2026
|February 23, 2026
|AS
|INEO Tech Corp.
|February 13, 2026
|March 27, 2026
|A
|Libertystream Infra Partners
|February 20, 2026
|March 31, 2026
|S
|Maackk Capital Corp.
|January 20, 2026
|February 26, 2026
|AGS
|Medmira Inc.
|January 26, 2026
|February 27, 2026
|AG
|Nevada Organic Phosphate Inc.
|February 13, 2026
|April 2, 2026
|A
|Nexe Innovations Inc.
|February 9, 2026
|March 26, 2026
|AG
|Noram Lithium Corp.
|February 2, 2026
|March 12, 2026
|AS
|Northern Lights Resources Corp
|February 9, 2026
|March 17, 2026
|AS
|PPX MINING CORP
|February 9, 2026
|March 20, 2026
|AS
|Pan American Silver Corp.
|March 4, 2026
|April 30, 2026
|AGS
|PesoRama Inc.
|February 11, 2026
|March 17, 2026
|A
|SKRR Exploration Inc.
|February 17, 2026
|March 24, 2026
|AS
|Sceptre Ventures Inc.
|February 10, 2026
|March 17, 2026
|AS
|ShaMaran Petroleum Corp.
|January 21, 2026
|March 10, 2026
|S
|Sol Global Investments Corp.
|February 13, 2026
|March 31, 2026
|AS
|TGX Energy & Resources Inc. *
|January 12, 2026
|March 13, 2026
|A
|Talon Metals Corp.
|January 27, 2026
|March 5, 2026
|S
|Turnium Technology Group Inc. *
|February 5, 2026
|March 13, 2026
|AS
|United Corporations Limited
|February 24, 2026
|April 23, 2026
|AG
|Wittering Capital Corp.
|January 27, 2026
|March 6, 2026
|AS
|XTAO INC.
|February 13, 2026
|March 24, 2026
|A
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
