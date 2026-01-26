Power Metallic Mines Inc. (WKN: A40S32 | ISIN: CA73929R1055 | Ticker-Symbol: PNPN) meldet herausragende erste metallurgische Testergebnisse für die Lion Zone im Nisk-Projekt, die alle Erwartungen übertreffen und das Projekt als hochprofilierten Polymetall-Asset positionieren. Nach längerer Konsolidierungsphase zeigt der Polymetall-Sektor eine dynamische Trendwende, getrieben durch außerordentliche Umstände, die sich langsam zur neuen Normalität entwickeln. +++ Quebec, Kanada, ist eines der besten Länder für nachhaltigen Bergbau weltweit +++ Weltklasse-Funde von Kupfer, Nickel, Platin, Palladium, Gold, Silber und Kobalt +++ Angrenzend an eine nahe gelegene Autobahn mit direktem Zugang zu grünem, CO2-neutralem Strom +++ 100.000 Meter Bohrprogramm sorgt für üppigen Newsflow in den nächsten Monaten +++ Nachfrageboom bei strategischen Metallen weiterhin ungebrochen +++ Ein Locked Cycle Test (LCT) von SGS Canada erzielte einen Sulfid-Konzentrat mit 25,8 % Kupfer +++ Rekonvaleszenzen von 98,9 % Cu, 93,9 % Pd, 96,8 % Pt, 85% Au, 88,9 % Ag und 77,1 % Ni sind einzigartig +++ Mit einer Marktkapitalisierung von gut 370 Mio. CAD noch immer unterbewertet +++ Analysten sehen bei einem aktuellen Kurs von 1,60 CAD bis zu 88 % Potenzial Power Metallics 313 km² Landpaket im kanadischen Québec, erweitert durch Akquisitionen 2025, kontrolliert nun den Nisk-Lion-Tiger-Korridor mit 50 km prospektiver Basinränder. Das Unternehmen zielt damit auf Kanadas nächste große Polymetall-Mine ab. Die westliche Welt steht unter Zugzwang - die Neubewertung der Power Metallic- Aktie steht somit erst am Anfang.

Den vollständigen Artikel lesen ...