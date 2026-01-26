Anzeige
Montag, 26.01.2026
KI braucht Kupfer: Kupfer-Engpass trifft jetzt auf starke Rohstoffhausse
26.01.2026 06:33 Uhr
TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 26. Januar 

=== 
  07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 3Q 
  07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1Q 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Januar 
     PROGNOSE: 88,0 
     zuvor:  87,6 
     Lagebeurteilung 
     PROGNOSE: 86,0 
     zuvor:  85,6 
     Geschäftserwartungen 
     PROGNOSE: 90,0 
     zuvor:  89,7 
  10:00 DE/IG Metall, Jahrespressekonferenz 
*** 12:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Vortragsveranstaltung des 
     Ambassador Club mit anschließender Fragerunde (14:30 Geldpolitischer 
     Dialog im Finanzausschuss des Bundestags) 
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter November 
     PROGNOSE: +4,5% gg Vm 
     zuvor:  -2,2% gg Vm 
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember 
    - AU/Börsenfeiertag: Australien 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
