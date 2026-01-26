Der Goldpreis hat zu Wochenbeginn ein neues Kapitel geschrieben: Erstmals überschritt die Notierung die Marke von 5.000 Dollar je Feinunze. Der Höhenflug des Edelmetalls setzt sich damit ungebremst fort. Hintergrund ist eine spürbar gestiegene Nachfrage nach Sicherheit angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und zunehmender fiskalischer Risiken. Aktuelle Krisenherde - von geopolitischen Auseinandersetzungen rund um Grönland über Südamerika bis hin zum Nahen Osten - verstärken die Rolle von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
