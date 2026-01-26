SKAN AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Allschwil, 26. Januar 2026 - Die SKAN Group AG, Weltmarktführerin für hochwertige Isolatorsysteme für aseptische Produktionsprozesse in der Pharma- und Biotech-Industrie, erwartet für das Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, noch nicht geprüfter Zahlen einen Nettoumsatz von rund CHF 332 Mio. (2024: CHF 361.3 Mio.) und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund CHF 38 Mio. (2024: CHF 57.0 Mio.). Der Auftragseingang beträgt rund CHF 365 Mio. (2024: CHF 359.5 Mio.).
Die SKAN Group AG wird das detaillierte Jahresergebnis 2025 am Dienstag, 24. März 2026, um 7:00 Uhr, veröffentlichen. Gleichzeitig werden der Geschäftsbericht 2025 und die Jahresendpräsentation 2025 auf www.skan.com zum Download bereitstehen. Zudem ist für 10:00 Uhr eine Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz im Widder Hotel in Zürich geplant.
