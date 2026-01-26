Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Marktbericht

J.P. Morgan Healthcare Conference: Impulse für eine Neubewertung des Sektors verdichten sich



26.01.2026 / 07:00 CET/CEST





Marktkommentar, 26. Januar 2026 J.P. Morgan Healthcare Conference: Impulse für eine Neubewertung des Sektors verdichten sich Kommentar von Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate, Bellevue Asset Management Der globale Gesundheitssektor rückt für Anleger wieder stärker in den strategischen Fokus. Die J.P. Morgan Healthcare Conference 2026 in San Francisco, die wichtigste Investorenkonferenz für Anleger im Gesundheitsbereich zu Jahresbeginn, vermittelte ein Bild zunehmender Stabilisierung und klarerer Differenzierung. Nach einer Phase politischer Unsicherheit und volatiler Bewertungen verlagert sich die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf fundamentale Faktoren. Operative Umsetzung, Innovationskraft und disziplinierte Kapitalallokation gewinnen an Bedeutung. Für langfristig orientierte Anleger entsteht damit ein Umfeld, in dem der Gesundheitssektor nicht nur defensive Qualitäten bietet, sondern auch gezielte Wachstumschancen eröffnet. Diese Entwicklung bildet die Grundlage für eine Neubewertung des Sektors aus strategischer Sicht. Mehr Planbarkeit, weniger Preisdruck Ein zentrales Signal der Konferenz war die deutliche Entspannung beim Thema Preisregulierung, insbesondere in den USA. Führende Pharmaunternehmen berichteten, dass die jüngsten Vereinbarungen mit der US-Regierung als begrenzt und gut beherrschbar eingeschätzt werden. Dies schafft für die kommenden Jahre eine höhere Planbarkeit und reduziert ein zentrales Makrorisiko. Auch in Europa zeichnen sich Veränderungen ab. Der politische Druck wächst, medizinische Innovationen angemessen zu vergüten, insbesondere bei Neueinführungen. In der Folge gewinnen Unternehmen an Verhandlungsmacht, und Markteinführungsstrategien werden aktiver gesteuert. Preisfragen verlieren damit ihren dominanten Einfluss auf die Bewertung, während Innovation und kommerzielle Umsetzung stärker in den Vordergrund rücken. Biotech: Operative Fortschritte stützen das Sentiment Im Biotech- und Pharmasektor standen weniger Übernahmefantasien im Vordergrund als vielmehr operative Fortschritte. Nach einer ausgeprägten M&A-Phase im Vorjahr blieb es an der Konferenz zwar ruhig bei neuen Deals, doch die operativen Signale fielen insgesamt konstruktiv aus. Vorläufige Geschäftszahlen und aktualisierte Ausblicke sorgten für Stabilität. Aus Investorensicht entscheidend waren sichtbare Fortschritte bei Produkteinführungen und in den Pipelines. BridgeBio zeigte zunehmenden Markterfolg mit Attruby zur Behandlung der ATTR-Kardiomyopathie und verfügt über mehrere klinische Katalysatoren in naher Zukunft. Madrigal stärkte das Vertrauen in die nachhaltige Nachfrage nach Rezdiffra, unterstützt durch steigende Diagnoseraten bei Lebererkrankungen und den Aufbau einer langfristig tragfähigen Franchise. BioNTech überzeugte mit der Breite und Tiefe seiner Onkologie-Pipeline sowie einer hohen Dichte an spätphasigen klinischen Studien. Insgesamt zeigte sich, dass Innovation wieder differenziert bewertet wird und operative Umsetzung zunehmend das Anlegervertrauen bestimmt. Medtech: Übernahme von Penumbra setzt Akzent Der Medtech-Sektor bestätigte seine strukturelle Stärke und operative Stabilität. Gespräche mit grossen Unternehmen zeigten, dass das Geschäft weitgehend planmässig verläuft und die Jahresziele erreichbar erscheinen. Intuitive Surgical berichtete von einem deutlichen Anstieg der Eingriffszahlen, was die robuste medizinische Nachfrage unterstreicht. Ein strategisches Signal setzte Boston Scientific mit der Übernahme von Penumbra für USD 14.5 Mrd., einem Anbieter innovativer Therapien mit hohem Wachstumspotenzial. Zudem übertraf Penumbra die Markterwartungen beim Umsatzwachstum deutlich. Auch in angrenzenden Bereichen zeigen sich positive Tendenzen. Unternehmen mit zuvor schwächerer Entwicklung kehren auf einen Wachstumspfad zurück, während Anbieter von Life-Sciences-Tools von einer schrittweisen Erholung der Nachfrage profitieren. Der Bereich bleibt ein wichtiger Innovationstreiber innerhalb des Gesundheitssystems. Fazit: Attraktive Bewertungen erfordern aktive Selektion Der Gesundheitssektor bietet Anlegern derzeit ein attraktives Einstiegsniveau. Trotz verbesserter operativer Perspektiven und wachsender Visibilität werden viele Unternehmen weiterhin mit Bewertungsabschlägen gegenüber dem breiten Aktienmarkt gehandelt. Gleichzeitig ist der Unterschied innerhalb des Sektors gross. Während einzelne Unternehmen von Innovation, erfolgreichen Produkteinführungen und strukturellem Wachstum profitieren, bleiben andere zurück. Für Anleger bedeutet dies, dass breite Marktengagements zu kurz greifen. Der Mehrwert entsteht durch aktive Selektion und tiefgehende Analyse von Geschäftsmodellen, Pipeline-Qualität und Umsetzungskompetenz. In diesem Umfeld kann Healthcare wieder als strategisch relevante Kernanlage positioniert werden, die Stabilität und Wachstum verbindet. Detaillierte Informationen zu unseren Healthcare-Anlagelösungen finden Sie auf unserer Website . Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich

Tanja Chicherio, +41 44 267 67 00, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch

Bellevue - Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per 30. Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd. Disclaimer

