Erfolg an der Börse ist kein Zufall, sondern vor allem Strategie. Martin Päutz ist Vollzeit-Trader und geht im neuen Börsendienst MASTERMIND TRADING mit seinen Teilnehmern auf die Suche nach stattlicher Rendite.Gerade in volatilen Märkten entscheidet Timing über Erfolg oder Frust. Martin Päutz ist seit 35 Jahren Börsianer aus Leidenschaft und weiß, auf welche Signale geachtet werden muss. Dieses Wissen möchte er nun in seinem Börsendienst MASTERMIND TRADING teilen, der am Freitag, den 23. Januar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär