ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 26
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/01/23
|USD ACCUMULATING ETF
|IE00BLRPQH31
|USD
|22262861.0000
|3.9385
|2026/01/23
|RIZE CYBER USD ACC A
|IE00BJXRZJ40
|USD
|13708091.0000
|7.903
|2026/01/23
|CLASS USD ACC
|IE00BLRPRR04
|USD
|21258122.0000
|6.0972
|2026/01/23
|RZ CR EC EB UC ET USD ACC
|IE000RMSPY39
|USD
|386771.0000
|6.4512
|2026/01/23
|RIZE USA EN USD ACC ETF
|IE000PY7F8J9
|USD
|1502282.0000
|6.566
|2026/01/23
|RIZE GS INF USD DIS ETF
|IE000QUCVEN9
|USD
|11696665.0000
|6.1781
|2026/01/23
|ARK INV UCITS USD ACC ETF
|IE000GA3D489
|USD
|40289030.0000
|8.5545
|2026/01/23
|ARK ART I&R UCITS USD ACC
|IE0003A512E4
|USD
|33334478.0000
|10.6966
|2026/01/23
|ARK GN R UCTS USD ACC ETF
|IE000O5M6XO1
|USD
|8899109.0000
|6.135
|2026/01/23
|USD ACCUMULATING ETF
|IE000AON7ET1
|USD
|2627586.0000
|5.4569
