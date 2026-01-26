In der vergangenen Woche gab es eine Reihe von bedeutenden Insider-Verkäufen. Bei diesen Unternehmen haben jetzt Manager auf den Verkaufsknopf gedrückt, und darum ist das für Anleger ein wichtiges Signal. Kommt es bei Aktien zu Verkäufen von Insidern, so gilt das in aller Regel als ein Warnsignal für Investoren. Hintergrund: Häufig wird den Verkaufenden nachgesagt, dass sie mehr wissen als der Markt. Auch wenn das in aller Regel nicht der Fall ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE