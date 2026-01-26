© Foto: DALL-EWashington greift wohl erneut tief in die Tasche: Mit einem Milliardenpaket steigt die US-Regierung wohl bei USA Rare Earth ein. Das Ziel ist klar: Die Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden zu verringern. Die US-Regierung plant laut einem Bericht der Financial Times eine Investition von 1,6 Milliarden Dollar in das Bergbauunternehmen USA Rare Earth. Im Gegenzug soll Washington einen Anteil von zehn Prozent an dem auf Seltene Erden spezialisierten Unternehmen erhalten. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die offizielle Bekanntgabe der staatlichen Beteiligung sowie einer separaten privaten Finanzierung in Höhe von einer Milliarde Dollar ist für …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE