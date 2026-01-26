EQS-News: Lee Kum Kee Sauce / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

PEKING, 26. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Lee Kum Kee Sauce ("Lee Kum Kee"), ein weltweit führendes Unternehmen für Saucen sowie Würzmittel, gab eine Partnerschaft mit der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur) bekannt und veranstaltete in Peking eine Auftaktveranstaltung für die erste gemeinsame Initiative, das "Forever Flavors Project". Die Initiative wird Geschichten über Essen aus der ganzen Welt sammeln, um ein Archiv von Geschmackserinnerungen zu schaffen. Das Projekt nutzt den Geschmack als Brücke, um den interkulturellen Dialog sowie die emotionale Verbindung zu fördern und gleichzeitig die nachhaltige Bewahrung und Weitergabe des kulinarischen Erbes zu unterstützen. Zur Auftaktveranstaltung des "Forever Flavors Project" nahmen Daniel Shih, Leiter für Unternehmensangelegenheiten sowie Chefjustiziar der Lee Kum Kee Group, Simon Cao, Bereichsleiter für globale Markenentwicklung und Kommunikation im globalen Marketing von Lee Kum Kee Sauce, sowie Professor Shahbaz Khan, Direktor und Vertreter des UNESCO-Regionalbüros für Ostasien, teil. Ebenfalls vertreten waren die Chinesische Nationalkommission für UNESCO, die Abteilung für internationalen Austausch und Zusammenarbeit des chinesischen Ministeriums für Kultur sowie Tourismus in China, die Abteilung für immaterielles Kulturerbe des Pekinger Kultur- und Tourismusbüros, Vertreter der UNESCO-Kategorie-2-Zentren, Delegationen chinesischer Städte der Gastronomie im UNESCO Creative Cities Network, Branchenverbände und Medien sowie Online-Influencer. Damit begann die Zusammenarbeit der beiden Partner offiziell. Ein globaler Aufruf für Geschmackserinnerungen Die Zusammenarbeit von Lee Kum Kee und der UNESCO umfasst vier Schwerpunkte: das kulinarische Kulturerbe zu bewahren, junge kulinarische Talente zu fördern, Plattformen für den interkulturellen Dialog aufzubauen sowie die Öffentlichkeit zur Teilnahme zu ermutigen. Das Gesamtziel lautet, über Zeit und geografische Grenzen hinweg gemeinsame kulinarische Erinnerungen zu bewahren und zu teilen. Unter ihnen wird die Leitinitiative - das "Forever Flavors Project" - ab dem 20. Januar Einsendungen entgegennehmen. Über sein offizielles RedNote-Konto (Xiaohongshu): ??????•????, der offiziellen Instagram-Seite von Lee Kum Kee, der offiziellen Website der UNESCO, den offiziellen Konten von WeChat und anderen sozialen Medienplattformen werden Nutzer auf der ganzen Welt aufgefordert, Geschmackserlebnisse von sich selbst, ihren Familien oder ihren Communitys per Text, Video und Fotos zu teilen. Die Beiträge sollten die Hashtags "#??????" oder "Forever Flavors Project" enthalten und auf die dafür vorgesehene Projektwebsite hochgeladen werden: foreverflavorsproject.lkk.com . Ausgewählte Geschichten haben die Möglichkeit, auf den offiziellen Plattformen von UNESCO und Lee Kum Kee präsentiert zu werden. Beitragende erhalten zudem von UNESCO und Lee Kum Kee im Rahmen des "Forever Flavors Project" ein digitales Zertifikat mit einer eindeutigen Archivnummer. Das Projekt richtet sich außerdem sowohl an Profiköche als auch an Hobbyköche und trägt dazu bei, kulinarische Erinnerungen lebendig zu halten und weiterzutragen. Essen als Brücke zur Förderung des interkulturellen Verständnisses Bei der Zeremonie sagte Professor Shahbaz Khan, Direktor und Vertreter des UNESCO-Regionalbüros für Ostasien: "Essen ist ein lebendiges Erbe, das Erinnerung, Identität und Emotionen in sich trägt. Es verbindet Generationen miteinander und ist entscheidend, um kulturelle Identität und nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die UNESCO freut sich besonders über die Partnerschaft mit Lee Kum Kee, einem Unternehmen, dessen Geschichte eng mit kulinarischer Handwerkskunst sowie alltäglichen Kochtraditionen über Generationen hinweg verbunden ist. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie öffentlich-private Partnerschaften einen wichtigen Beitrag zum Schutz kulturellen Erbes leisten können, wenn sie auf gemeinsamen Werten, Respekt vor dem Erbe und langfristigem Engagement beruhen." Daniel Shih, Leiter für Unternehmensangelegenheiten und Chefjustiziar der Lee Kum Kee Group, merkte an: "Seit 1888 ist Lee Kum Kee ein fester Bestandteil von Küchen, Esstischen sowie dem täglichen Familienleben. Von einem einzigen Löffel Austernsauce bis hin zu einem geschätzten festen Bestandteil in Haushalten weltweit haben wir nicht nur einen gleichbleibenden Geschmack bewahrt, sondern auch ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit - und damit eine "Geschmackserinnerung" erhalten. Dieses gemeinsame Streben nach Werten hat zu einer sinnvollen Zusammenarbeit zwischen Lee Kum Kee und der UNESCO geführt. Wir danken der UNESCO herzlich dafür, gemeinsam mit uns diese Brücke des kulturellen Austauschs zu schlagen." Bei der Veranstaltung traten außerdem vier Gastredner auf, die persönliche Geschichten über Essen und Erinnerungen teilten: Vicky Cheng, Küchenchef und Inhaber von WING, einem der Restaurants auf der Liste "The World's 50 Best Restaurants", Yang Guang, Food-Blogger, Xiao Yang (Young), Autor für Kultur und Geisteswissenschaften, sowie Sun Guoliang, anerkannter Traditionsbewahrer der Kochkunst der Shaoxing-Küche, die in der Provinz Zhejiang als immaterielles Kulturerbe gilt. Ihre Schilderungen reichten von Familienrezepten, die über Generationen weitergegeben werden, über Geschmacksrichtungen, die Heimweh lindern, bis hin zur Rolle von Essen für kulturelle Identität und persönliche Heilung. Damit verdeutlichten sie den Kerngedanken des Projekts, dass Geschmack Emotionen verankert. Ein langfristiges Engagement für Erinnerung, Kulturerbe und Verbundenheit Essen ist oft die erste Perspektive, durch die Menschen die Welt kennenlernen, und zugleich eine der unmittelbarsten und herzlichsten Möglichkeiten, Freundschaften zu knüpfen und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen. Seit 138 Jahren glaubt Lee Kum Kee an das Band zwischen Geschmack und menschlicher Verbundenheit und widmet sich der Aufgabe, Menschen weltweit außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse der asiatischen Küche zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit der UNESCO will Lee Kum Kee Geschmack als gemeinsame Sprache nutzen, um einen alltagsnahen interkulturellen Dialog zu fördern. Das "Forever Flavors Project" ist nun offiziell gestartet. Wir laden Menschen weltweit herzlich ein, ihre eigenen Geschichten zu teilen und zum Aufbau eines Archivs von Geschmackserinnerungen beizutragen. Informationen zur Lee Kum Kee Group Lee Kum Kee wurde im Jahr 1888 von der Familie Lee Kum Kee gegründet. Heute befindet sich die Familie in der sechsten Generation. Ihre Vision lautet: "das vertrauenswürdigste Unternehmen für eine gesündere und glücklichere Welt zu sein und das über 1000 Jahre hinaus!" Die Lee Kum Kee Group begann mit ihrem Saucengeschäft und expandierte später in die Branche der Traditionellen Chinesischen Medizin ("TCM"). Durch den Einstieg in das Management und den Vertrieb von Anbauflächen für Traditionelle Chinesische Medizin festigte die Lee Kum Kee Group ihre führende Position in der Branche weiter. Dennoch ruht sich die Lee Kum Kee Group nie auf ihren Lorbeeren aus. Wir diversifizieren unser Portfolio aktiv und investieren in Immobilien und Risikokapital sowie in Beratung zur Unternehmenskultur und in eine Bewegung, um gemeinsam eine glücklichere Welt zu gestalten. Die Lee Kum Kee Group verfügt derzeit weltweit über mehr als 9000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie auf www.leekumkeegroup.com . Informationen zu Lee Kum Kee Sauce Lee Kum Kee Sauce ist das globale Tor zur kulinarischen Kultur Asiens und widmet sich der Förderung der chinesischen Esskultur weltweit. Seit 1888 bringt das Unternehmen Menschen bei fröhlichen Zusammenkünften, gemeinsamen Traditionen und unvergesslichen Mahlzeiten zusammen. Bei Verbrauchern und Köchen gleichermaßen beliebt, entfacht das Sortiment von Lee Kum Kee Sauce mit mehr als 300 Saucen und Würzmitteln Kreativität in Küchen weltweit und inspiriert Profi- sowie Hobbyköche dazu, zu experimentieren, Neues zu kreieren und zu begeistern. Mit Hauptsitz in Hongkong, China, beliefert Lee Kum Kee Sauce mehr als 100 Länder und Regionen. Das traditionsreiche Erbe, das kompromisslose Qualitätsversprechen, nachhaltige Praktiken sowie "Constant Entrepreneurship" sorgen dafür, dass Menschen weltweit erstklassige Erlebnisse mit asiatischer Küche genießen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.LKK.com . Informationen zur Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) Die UNESCO wurde 1945 gegründet und der Name ist die Abkürzung für die "United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization", was auf Deutsch "Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur" bedeutet. Als Sonderorganisation der Vereinten Nationen widmet sie sich der Stärkung der gemeinsamen Bande der gesamten Menschheit durch die Förderung von Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. 