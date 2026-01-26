Mannheim (ots) -Gesundheit und Wohlbefinden sind heute mehr als ein Gesundheitsaspekt - sie gehören zum täglichen Ritual, vom Morgenkaffee bis zum abendlichen Entspannungsmoment. Bienenprodukte erleben dabei eine echte Renaissance: Honig, Propolis, Gelée Royale und Bienengift gelten längst nicht mehr als Hausmittel, sondern als hochwertige Naturstoffe, die sich mit moderner Forschung, bewusster Ernährung und Lifestyle verbinden lassen.Das Mannheimer Unternehmen bedrop, bekannt für seine Produkte mit Bienengift und hochwertigen Manuka-Honig-Sorten, zeigt, wie Tradition und Innovation zusammenkommen. Mit dem neuen Manuka-Kombucha-Sirup kombiniert die Marke hochwertigen neuseeländischen Manuka-Honig (MGO 500+) mit fermentierter Kombucha-Kultur. Das Getränk lässt sich pur am Morgen, im Sprudelwasser oder im Smoothie genießen und verwandelt die tägliche Routine in ein bewusstes Wellness-Erlebnis."Wir möchten zeigen, dass natürliche Bienenprodukte mehr sind als Hausmittel - sie können Teil eines modernen, bewussten Alltags werden", sagt Mitgründerin Betül Yönak-Bein. "Mit unserem Manuka-Kombucha-Sirup verbinden wir traditionelle Naturstoffe mit zeitgemäßer Wellness."Von der Idee zum erfolgreichen UnternehmenGegründet wurde bedrop 2020 von Betül Yönak-Bein und Florian Bein, die das Unternehmen mit persönlichem Engagement führen. Die Idee entstand aus Betüls eigenen Erfahrungen mit Neurodermitis und der wohltuenden Wirkung von Propolis. Das Ziel war von Anfang an klar: hochwertige Bienenprodukte einem breiten Publikum zugänglich machen, Nachhaltigkeit fördern und gleichzeitig den Bienenschutz unterstützen.In kurzer Zeit hat sich bedrop als führende Marke für Bienengift-Produkte und Manuka-Honig etabliert. Das Unternehmen arbeitet eng mit einer Jurorin aus der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" zusammen und ist bei dm und Rossmann gelistet. Was einst als Nischenidee begann, ist heute ein sichtbarer Player im wachsenden Markt für natürliche Gesundheit, Wellness und Beauty.Manuka-Kombucha-Sirup: Tradition trifft InnovationMit dem Manuka-Kombucha-Sirup verbindet bedrop erstmals zwei Welten: traditionelle Bienenkraft und fermentierte Wellness-Kultur. Hochwertiger Manuka-Honig (MGO 500+) trifft auf natürlich fermentierten Kombucha - ein Getränk, das Darm und Leber unterstützt, das Immunsystem stabilisiert und den Alltag in ein bewusstes Ritual für Gesundheit und Genuss verwandelt.Der Sirup steht für das, was viele Menschen suchen: Balance statt Verzicht, Genuss statt Dogma. Gesundheit, Genuss und Selbstfürsorge lassen sich so elegant miteinander verbinden - ein täglicher Wohlfühlmoment, der Körper, Geist und Wohlbefinden gleichermaßen anspricht.Gesundheit wird heute nicht mehr isoliert betrachtet: Darm, Leber, Haut, Immunsystem und mentale Balance werden zunehmend als vernetztes System verstanden, das Energie und Wohlbefinden beeinflusst. Genau hier setzt bedrop an - mit Produkten, die nicht laut wirken, sondern intelligent und nahtlos in den Alltag integrierbar sind.Bienenkraft und Anti-AgingBesonders sichtbar wird dieser Ansatz im Beauty-Segment. Das Concentrated Anti-Aging Serum mit hochdosiertem Bienengift und Gelée Royale zählt zu den bekanntesten Produkten der Marke. Bienengift wirkt straffend und kollagenstimulierend, kombiniert mit Hyaluronsäure, Acetylglucosamin, Vitamin B5 und Adenosin.Das Ergebnis: ein Premium-Serum, das die Haut glättet, die Elastizität verbessert und selbst sensible oder gestresste Haut beruhigt. Ein Detail, das Kundinnen besonders schätzen: das Serum ist außergewöhnlich ergiebig - ein bis zwei Sprühstöße genügen, um das Gesicht zu pflegen. Die minimalistische Verpackung unterstreicht den Premium-Charakter. Kein Wunder, dass das Serum zu den gefragten Bestsellern bei dm, Rossmann und online gehört.Warum Frauen diesen Trend liebenDer Erfolg von bedrop ist eng verbunden mit einer Zielgruppe, die Wellness neu definiert: Frauen, die bewusst leben, ohne auf Genuss verzichten zu wollen. Sie suchen Produkte, die wirken, schön aussehen, nachhaltig gedacht sind - und sich gut anfühlen.Ein Teil der Erlöse fließt in Naturschutzprojekte, wie den Aufbau von Blühwiesen, die neue Lebensräume und Nahrungsquellen für Bienen und andere Insekten schaffen. So verbindet bedrop Innovationskraft mit ökologischer Verantwortung und zeigt, dass bewusster Lifestyle und nachhaltige Produkte Hand in Hand gehen können.Die Zukunft der Wellness summtWas bedrop zeigt, geht weit über einzelne Produkte hinaus. Wellness ist kein Trend mehr, sondern Haltung und Lebensstil zugleich. Mit innovativen Produkten wie dem Manuka-Kombucha-Sirup und dem Anti-Aging Serum werden traditionelle Naturstoffe modern interpretiert und direkt in den Alltag integriert.Ob Trinkritual am Morgen, pflegendes Serum am Abend oder bewusster Umgang mit Naturprodukten - bei bedrop summt die Zukunft der Wellness buchstäblich aus dem Bienenstock.