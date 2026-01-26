Diese Woche wird die Deutsche Bank ihre Zahlen zum vierten Quartal präsentieren und dabei sicher auch Details zur neuen Strategie, die ab diesem Jahr greifen soll, bekannt geben. Gerade in der deutschen Privatkundensparte soll weiter kräftig gespart werden - durch noch mehr Filialschließungen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.Die Deutsche Bank hat sich bis 2028 ehrgeizige Ziele gesetzt: Die Nachsteuer-Eigenkapitalrendite soll bis dahin mehr als 13 Prozent erreichen, und die Kosten-Ertrags-Quote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
