EQS-Ad-hoc: Aroundtown SA / Key word(s): Share Buyback
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION.
AROUNDTOWN SA RESOLVES ON SHARE BUY-BACK PROGRAMME WITH A VOLUME OF UP TO 250 MILLION EURO
Grand Duchy of Luxembourg, 26 January 2026
The Board of Directors of Aroundtown SA (the "Company") resolved today on a share buy-back programme. The volume of the proposed buy-back programme will amount to up to EUR 250 million and will be limited to a maximum of 120 million shares in the Company. The programme shall start on 26 January 2026 and shall be finalised by 31 December 2026 at latest. The buy-back programme will be implemented by buying back shares on the stock exchange by the Company or a subsidiary of the Company. The acquired shares in the Company may be used in accordance with the authorisation resolved by the ordinary general meeting of the Company on 26 June 2024.
Contact
DISCLAIMER
THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES.
THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.
THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED AT AND IS ONLY BEING DISTRIBUTED IN THE UNITED KINGDOM TO (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ORDER), (II) HIGH NET WORTH ENTITIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED FALLING WITHIN ARTICLE 49 OF THE ORDER, AND (III) PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS RELEVANT PERSONS). THIS COMMUNICATION MUST NOT BE READ, ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.
IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (THE PROSPECTUS DIRECTIVE) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY AROUNDTOWN OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE.
THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF AROUNDTOWN SA. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS.
End of Inside Information
26-Jan-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aroundtown SA
|37, Boulevard Joseph II
|L-1840 Luxembourg
|Luxemburg
|Phone:
|+352 288 313
|E-mail:
|info@aroundtown.de
|Internet:
|http://www.aroundtown.de
|ISIN:
|LU1673108939, LU1673108939, XS1634523754, XS1752984440, XS2017788592, XS2027946610, XS2287744721, XS1586386739, XS1639847760, XS1649193403, XS1700429308, XS1753814141, XS1761721262, XS1815135352, XS1879567144, XS1877353786, XS1901137106, XS1905592546, CH0460054437, XS1964701822, XS1966277748, XS1980255779, XS1999746370, XS2023873149, XS1843435501, XS2273810510, XS2421195848, XS2799493825, XS2812484728, XS2812484215, XS2860457071, XS3070545234, XS3196024296, XS3205709309, CH1477661297
|WKN:
|A2DW8Z, A1Z07A, A18V71, A180VY, A1839S, A1899S, A19LQR, A19QUX, A19Q3W, A19VK9, A19Z76, A19U7Q
|Indices:
|MDAX, FTSE EPRA/NAREIT, GPR 250
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Dublin, Luxembourg Stock Exchange, SIX
|EQS News ID:
|2265562
|End of Announcement
|EQS News Service
2265562 26-Jan-2026 CET/CEST