Contractors can now export solar panel placements from drone models into racking design software to automate bills of materials.From pv magazine USA Drone-based solar design company Scanifly and racking provider IronRidge released an integration that links drone-based site surveys with racking layout software. The tool uses an application programming interface to transfer panel coordinates and roof dimensions from Scanifly 3D models into the IronRidge Design Assistant. The connection allows project designers to transition from field data collection to hardware procurement without leaving the digital ...Den vollständigen Artikel lesen ...
