NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Bei Hellofresh lobt Diebel die Kostensenkungsmaßnahmen, wartet aber auf die Umsatzwende./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A161408
