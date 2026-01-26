Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es ums Homeoffice, Anthropics Umgang mit Claude, KI als Stressreduktion und Tesla. Homeoffice ist auch eine Vertrauensfrage. Arbeitgeber müssen sich sicher sein können, dass Angestellte zu Hause ihren Aufgaben nachkommen und nicht nebenher das Abendessen vorbereiten oder gar den Streamingdienst bemühen. Eine Umfrage zeigt jetzt, wie ehrlich sich Arbeitnehmer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n