Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 26
[26.01.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|90,214,405.61
|9.9054
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,109,487.47
|99.4082
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,517,947.84
|112.3374
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,430,235.87
|121.1701
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BN0T9H70
|69,168.00
|GBP
|0
|8,131,177.47
|117.5569
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,040,589.21
|109.6714
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE00BKX90W50
|16,624.00
|CHF
|0
|1,621,129.81
|97.5174
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000L1I4R94
|1,051,617.00
|USD
|0
|12,205,674.31
|11.6066
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000LJG9WK1
|470,302.00
|GBP
|0
|4,748,987.20
|10.0977
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|494,493.04
|12.2185
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|423,819,542.67
|114.2202
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,738,024.06
|10.267
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,967,138.67
|11.3874
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,917,838.50
|10.7706
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|819,083.78
|11.1317
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,444,914,564.71
|131.3559
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE0002A3VE77
|3,190,128.00
|EUR
|0
|41,893,809.81
|13.1323
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000YMBL844
|2,391,357.00
|USD
|0
|25,262,013.17
|10.5639
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000RH1ZG27
|114,427.00
|USD
|0
|1,200,602.88
|10.4923
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,721,547.13
|10.1662
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,172.94
|10.0246
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,330,614.75
|10.4522
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,421,524.44
|10.406
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,961,838.57
|10.0174
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.01.26
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|1,005,618.38
|1005.6184
© 2026 PR Newswire