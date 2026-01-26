Der Jahresbeginn ist die Zeit der Neuanfänge und bietet Maklern ideale Kommunikationsanlässe. Wie Kunden dabei unterstützt werden können, ihre Gesundheits- und Vorsorgeziele umzusetzen, zeigt der neue Blogbeitrag des Versicherungskammer Maklermanagements. Mehr Sport treiben, gesünder leben, Geld sparen: Anfang des Jahres sind viele motiviert, alte Gewohnheiten zu ändern. Rund 40% der Deutschen fassen laut DAK-Gesundheit konkrete Neujahrsvorsätze. Doch oft bleibt es bei der Absicht: Psychologen sprechen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact