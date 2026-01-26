Während der Goldpreis neue Höchststände erreicht, geht die Korrektur am Kryptomarkt weiter. Im dünnen Wochenendhandel ist der Bitcoin am Sonntagabend zeitweise um mehr als drei Prozent auf rund 86.000 Dollar gefallen. Einen Teil der Verluste konnte er seither aufholen, doch auch zum Start in die neue Woche dominieren die roten Vorzeichen.Am Montagmorgen notiert die digitale Leitwährung bei rund 87.800 Dollar, ein Minus von knapp einem Prozent binnen 24 Stunden. Auf Sicht der letzten sieben Tage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
