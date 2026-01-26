Hamburg (ots) -Der Deutsche Exzellenz-Preis 2026 wird heute Abend in Hamburg verliehen. Mit der Auszeichnung würdigen das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin einmal mehr Unternehmen und Initiativen, die mit Projekten, Produkten und Services Maßstäbe setzen - durch Innovationskraft, professionelle Umsetzung und messbare Wirkung. Über die Preisträger der achten Auflage entschied eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Award-Schirmherrin ist die ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 1-2026, ab 27.02.2026 im Zeitschriftenhandel und online unter www.deutscherexzellenzpreis.de).Der Deutsche Exzellenz-Preis steht für Exzellenz in einer sich wandelnden Wirtschaft. Mehr als 100 Bewerbungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Organisationen gingen ein und durchliefen ein strukturiertes Auswahlverfahren. Im Fokus der Jury standen Innovationsgrad, Nutzen und Wirkung. In elf Kategorien wurden schließlich 54 Preisträger bestimmt; 40 Auszeichnungen vergab das DUP UNTERNEHMER-Magazin durch ein Redaktionsvotum.Award-Schirmherrin Brigitte Zypries betont die Relevanz von Innovationen für die wirtschaftliche Praxis: "Exzellenz zeigt sich nicht nur in neuen Technologien, sondern vor allem darin, wie Unternehmen Innovationen in marktfähige Lösungen überführen. Der Deutsche Exzellenz-Preis macht sichtbar, welche dieser Ideen auch erfolgreich sind."Die Jury: 20 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien - Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Karolina Decker (FinMarie), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Christophe Hocquet (Natif.ai), Sabine Hübner (Forwardservice), Jutta Jakobi (Kaoun), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Dominik Märkl (OneStop Pro), Ingo Notthoff (TON.EINS), Tijen Onaran (Global Digital Women), Iris Plöger (BDI), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Technik), Markus Reithwiesner (ETL Gruppe), Stephanie Renda (Moinland), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Dr. Sebastian Schäfer (House of Finance & Tech Berlin), Nico Szeli (Warehousing1), Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg (Sustain Plus), Christian Buchholz (DUP UNTERNEHMER) und Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.).PREISTRÄGER "DEUTSCHER EXZELLENZ-PREIS 2026"Kategorie Business-Modelleehotel - ehotel RFP-Tool: Strategische Neudefinition des Hoteleinkaufs im digitalen ZeitalterWWK Versicherung - Finanzstärke im FokusKategorie Digitale Lösungen & KIPRW Legal Tech - PRW Compliance Set M 365Scopevisio - KI-gestützte Unternehmenssteuerung für den MittelstandTÜV NORD - DMT RideGuardKategorie Energie & UmweltLONGi Solar Europe - Mehr Strom, mehr Sicherheit - das Modul für eine ungewisse KlimazukunftKategorie Gesundheit & Health-TechDental Twin - Revolution der Zahnmedizin durch den Einsatz generativer KISuchtFrei - Innovatives KI-personalisiertes Digital-Programm zur rauchfreien GesundheitKategorie Bildung & EdutainmentERGO Group - ERGOs Roblox Game "ERGO Welt der Versicherungen"ERGO Group - Hyperpersonalisiertes Lernen mittels generativer KIKategorie New WorkAWO Kreisverband Helmstedt - Starke MitarbeiterbindungJobvalley - Flexibilisierung von ArbeitKategorie Serviceprozesse und -lösungenBoot1 - Bootsschule1Cyber-Wear Heidelberg - MoPA - Museum of Promotional ArticlesGET FIT Group - GET FIT SMART-GYMPreis der DUP-RedaktionDUP-Redaktionspreis für Start-upsDental-Art - Abrechnungsdienstleistungen und digitale Zahntechnik aus einer HandEnermakler Operations - Exzellenz im Energiemarkt digital & nahExoWork Solution - Maßgeschneiderte PersonalvermittlungMosaik Tree - Innovative Bio-Lebensmittelproduktion in HandwerksqualitätSpors - Strategie zur Kundenbindung und WeiterempfehlungTEQYARD - TEQMINDDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit unter 10 MitarbeitendenATLAS Bildungskapital - Grüne IT - 100% Wasserkraft & UmweltbewusstseinCONVIS Consult & Marketing - KIVISAI: Regeneratives KI-TransformationsmodellDarmGesundheitspraxis Dr. Steenfatt - Hybridmodell Patientenversorgung analog & digitalEva Klein Consulting - 360° Coaching: Führung, Kommunikation und LebensbalanceFrikos - Exzellenz durch Service und KompetenzImmosnapp - Kjuup: Plattform für strukturierte BauprojektkommunikationLeada - Digitale Plattform für Führungskräfte- und MitarbeitendenentwicklungM. Reich - Kundenbindung durch persönliche Touchpoints im E-CommerceMakler Nachfolger Club - Nachhaltige Nachfolgeplanung für MaklerbetriebeNINIC - Arbeitswelten neu gedacht: From Headquarter to HEARTquarterOplayo - Optimierte Qualitätsstandards im KundenkontaktSchwarzwald-Lab - Growdesk: Zukunftsfähige und barrierefreie ArbeitsplatzlösungSpeedRepeat - Innovative Bildungsangebote mit Schwerpunkt KIDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 10 - 49 MitarbeitendenActifyX - Implementierung nachhaltiger Lernstrukturen in UnternehmenAvantaj - Optimierung der Informations- und KommunikationsqualitätBENEGANIC - Forschungsgestützte ProduktentwicklungBergers Partner - Digital & nachhaltig - Steuerberatung für ZukunftsfähigkeitEpion Vermittlung & Beratung - Exzellente internationale AnerkennungsberatungICONPARC - Exzellenz durch kontinuierliches QualitätsmanagementLiebl & Frank - Innovationsgestützte Effizienzsteigerung im Handwerks-RecruitingPraxisklinik Dr. Zoubie, Temiz und Kollegen - Optimierung diagnostischer Prozesse in der UnfallchirurgieProsma - Modulares Raumkonzept zur ArbeitsplatzoptimierungRheinland-Pfalz Tourismus - Initiative: Tourismus ist ein Plus für alleTKP Tutas, Kruse & Partner Partnerschaftsgesellschaft - Transformation zur hierarchiefreien, selbstorganisierten SteuerberatungUnited Sales Company - Innovative Dashboardlösung für VertriebsprozesseWuWIT - Digitalstrategie zur Optimierung der GeschäftsbereicheDUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 50 - 249 MitarbeitendenBlueforte - Exzellente Daten- und KI-LösungenConSol Software - ConSol Akademie: Praxisnahes Lernen und WissenstransferEila consulting - MCE - Mission Cost EfficiencyHelmut Magdeburg - Vision 4.0 - Exzellenz durch KooperationHRK LUNIS - Technologiegestützte Optimierung von Kundenprozessen und PortfolioanalyseLUKA - H. Weisheit - Strategieinitiative für Qualität, Digitalisierung und KundennäheLUNOS Lüftungstechnik - KI-basierte Lösungen im KundenserviceVR-Bank Südwestpfalz - Work-Life-Balance durch innovatives ArbeitszeitmodellQuelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UNTERNEHMERPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.deutscherexzellenzpreis.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6203614