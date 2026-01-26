Der Januar-Patch für Windows 11 sorgt weiter für Ärger. Microsoft bestätigt jetzt: Auf einigen Geräten kann das Update dazu führen, dass Windows gar nicht mehr bootet. Aus einem normalen Patch Tuesday ist für Microsoft offenbar ein Dauerproblem geworden. Wie Windows Central berichtet, können nach dem Sicherheitsupdate vom 13. Januar 2026 und späteren Updates einige Windows-11-Geräte nicht mehr starten. Microsoft hat das mittlerweile offiziell bestätigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
