Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das FOMC wird den Leitzinskorridor wohl bei 3,50% bis 3,75% belassen, so die Analysten der Helaba.Im Hintergrund tobe der Streit, ob es in den USA zukünftig noch eine unabhängige Geldpolitik geben werde.Von "too late", "incompetent", "numbskull" bis zu "He's got some real mental problems. There is something wrong with him!", um nur einige zu nennen - FED-Chair Jerome Powell habe bislang alle Beschimpfungen durch Präsident Trump stoisch über sich ergehen lassen. Als Trump die FED-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten in ihren privaten Hypothekenangelegenheiten habe feuern wollen, habe sich Powell nicht zum Vorgang geäußert. Die - vorsichtig formuliert - unorthodoxen Ansichten von Trumps Handlanger im Board of Governors, Stephen Miran, habe Powell nicht öffentlich kritisiert. Journalistenfragen nach Angriffen Trumps auf die Unabhängigkeit der FED sei er ausgewichen oder habe die Antwort verweigert ganz. Auch habe Angriffe auf ihn persönlich im Zusammenhang mit der Renovierung des FED-Hauptgebäudes provozierten keine Gegenattacke wiederholt. Mit der von Trumps Justizministerium gegen Powell betriebenen Anklage wegen dieses Vorgangs habe sich das nun aber geändert. ...

