Eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) im Auftrag von T&E Deutschland zeigt: Mit gezielten Förderinstrumenten könnte der Ausbau von Ladeinfrastruktur bei Mehrfamilienhäusern im Bestand massiv beschleunigt werden - "sozial gerecht und mit überschaubaren Kosten für den Staat". Ohne diese Förderungen drohen auch nach 2030 rund 5,6 Millionen Stellplätze in Mehrfamilienhäusern ohne Vorbereitung für Ladeinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net