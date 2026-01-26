Dieser Montag geht in die Geschichtsbücher ein: Erstmals überspringt der Goldpreis die Marke von 5.000 Dollar. Silber klettert derweit auf 109 Dollar je Unze. Doch bei Gold sehen die Analysten der Bank of America noch weiteres Potenzial. Chefstratege Michael Hartnett hält einen Goldpreis von 6.000 US-Dollar je Unze bis zum Frühjahr für möglich.Zur Begründung verweist er auf frühere Gold-Bullenmärkte, in denen der Preis im Schnitt um rund 300 Prozent innerhalb von gut dreieinhalb Jahren gestiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
